屏東黑鮪魚季解任務集點新玩法 逾3.6萬人次參與

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東縣政府與LINE合作推出「今天來點黑鮪魚」數位集點活動，完成旅遊路線任務就有機會獲得在地美食好禮，創新玩法吸引超過3萬6000人次參與，活動將持續到7月6日。

縣府今天透過新聞稿表示，去年底推出「今天好屏友」LINE官方帳號，好友數至今已突破142萬人，搭配屏東黑鮪魚文化觀光季推出數位集點活動，透過藍牙智慧科技裝置推播串聯東港鎮、琉球鄉、大鵬灣國家風景區等25處周邊景點，將在地商家融入智慧旅遊行程，讓旅客邊玩任務邊品嚐在地小吃。

縣府傳播暨國際事務處表示，此次推出4大特色旅遊路線、27個打卡活動，從美食、文化到熱門景點都有，活動期間旅客只要前往東港、小琉球地區完成任一路線中的3項手機任務，就可參加抽獎。任務包含參與黑鮪魚文化觀光季系列活動、走訪東隆宮、拍照打卡王船文化館、品嚐華僑市場美食、搭乘大鵬灣遊船等，活動將持續至7月6日。

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傳播處指出，任務獎項由東港區漁會及當地店家提供，有黑鮪魚上腹禮盒、黑鮪魚吃透透禮盒、櫻花蝦與旗魚鬆禮盒、蕃薯糖海龜禮盒及遊船船票等好禮。

洪姓民眾分享，活動有趣，小朋友還會主動去尋找任務點、集點抽獎，一邊玩一邊也學到在地文化，真的很有意思。（編輯：張雅淨）1140628