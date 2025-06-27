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出席兩岸關係營隊 邱垂正：和平要靠自身實力與準備

2025/6/27 21:21
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（中央社記者吳柏緯台北27日電）陸委會主委邱垂正今天出席兩岸關係營隊活動時強調，台灣堅持和平，但和平不能一廂情願建立在中共領導人的善意，而是要靠自己的實力和準備。

據陸委會發布的新聞稿，邱垂正與副主委沈有忠27日上午出席東海大學「兩岸關係與民主韌性營隊」活動，與學員們就國際及兩岸議題進行交流互動。

邱垂正在專題演講中指出，疫後兩岸情勢發生轉變，共軍擾台成為常態，發布「懲獨22條」，對台全面極限施壓、步步進逼。台灣堅持和平，但「和平不能一廂情願建立在中共領導人的善意，而是要靠自己的實力和準備」。

他說，總統賴清德已揭示台灣當前面對的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略，政府將落實和平四大支柱行動方案，承擔維護區域安全及全球和平的國際責任。面對威脅，要深化台灣民主防衛韌性，提高警覺，加強識讀，居安思危，全民團結共同面對威脅。

據新聞稿，4天的營隊活動安排重量級學者專家講座課程、參訪漢翔工業、情境模擬成果發表等，讓來自各地高中、大學的近50名學員對於國際關係下的台海情勢、中國大陸社會實況、台灣民主韌性等，有更深入的了解。擔任成果發表競賽評審的沈有忠，也肯定學員們的優異表現，鼓勵共同為台灣未來持續努力。

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陸委會表示，持續推動青少年學生中國大陸識讀相關活動，包括辦理高中及大專校院學生兩岸關係研習營隊活動，補助大學校院開設兩岸關係與中國大陸識讀課程及相關座談會等。

近期陸委會也會同教育部等跨部會資源，結合相關大學，運用多元管道，持續加深學生對國際事務及兩岸關係視野廣度，增進對中國大陸政治經濟社會現況的瞭解，強化對中共統戰作為的心防，維護兩岸健康有序的交流，以利兩岸關係正面發展。（編輯：楊昇儒）1140627

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