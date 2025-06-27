重溫半世紀前轟動展覽 犀牛化石台博館展出

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（中央社記者王寶兒台北27日電）1974年台博館推出「二百萬年前犀牛化石復原展覽」，開展首日觀眾便達萬人。「台灣有犀」展即日推出，重現台灣首次展出犀牛化石時刻，也盼當年觀眾可提供回憶紀錄給台博館。

「台灣有犀」特展由國立台灣博物館主辦，國立自然科學博物館與台南市立博物館、左鎮化石園區共同合辦，今天舉辦開幕典禮。

台博館館長陳登欽致詞首先感謝歷代研究者的努力與貢獻，並指出展覽中的犀牛牙齒化石，是台灣古生物研究的重要佐證。

展覽以台灣出土的珍貴犀牛化石為核心，其中重點為早坂犀牛。而早坂犀牛在台灣的發現，起源於1940年代，由日本學者早坂一郎首次揭示，到了1970年代，台南一對小學生兄弟檔陳世卿及陳世明偶然在左鎮菜寮溪發現犀牛牙齒化石，促成台博館發掘團隊1972年起深入該地區，出土大量早坂犀牛化石。

研究團隊的發現，證明了犀牛曾在台灣生息繁衍，也讓早坂犀牛成為研究台灣及全球古生物演化的重要依據。經國際團隊不斷追蹤、鑑定與比對，2022年早坂犀牛重新被歸入新屬，以「早坂島犀」此一台灣特有種再次受國際關注。

今天開幕典禮上，當年的小學生陳世明也親臨現場與標本再會，他驚喜地說：「當年不知道化石的價值，沒想到保存得這麼完整。」台灣大學博物館群地質標本館館長李寄嵎則分享，從1940年代早坂一郎的初步紀錄，到今天的國際研究成果，是一次跨越世代的學術連結。

展覽以50年前小學生兄弟的犀牛化石挖掘事件為起點，結合1974年台博館展覽老照片及剪報，打造時間穿越的展覽氛圍。除台灣的犀牛，展覽也集結來自全球的珍貴化石及現生標本，包含美國3000萬與2500萬年前的漸新世「內布拉斯跑犀」、「王雷獸」，還有中國甘肅中新世與上新世的平齒三趾馬頭骨等。

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陳登欽同時呼籲，曾於1974年參觀過台博館「二百萬年前犀牛化石復原展覽」、或擁有當時影像或文字紀錄的觀眾可以提供給台博館，「讓台博館為大家累積美好的回憶。」

「台灣有犀」特展即日起至115年5月31日於台博館本館展出。（編輯：龍柏安）1140627