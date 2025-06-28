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攔管官涉洩雄三情資 檢不服管轄錯誤提抗告遭駁

2025/6/28 11:06（6/28 11:47 更新）
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圖為雄風三型飛彈。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北28日電）時任空軍作戰指揮部攔截管制官許展誠遭退役飛官史濬程吸收，涉嫌將雄三飛彈部署機密洩露給中共。二審認定許展誠管轄錯誤，移轉到一審，檢方提抗告，日前最高法院駁回確定。

此外，許展誠不服羈押禁見裁定，提起抗告，最高法院也已駁回，許展誠羈押禁見確定。

曾任空軍少校飛行官的史濬程民國97年退役後，透過友人介紹，遭中國共產黨情治人員吸收，加入1家公司任監事，在台灣發展組織、蒐集國軍機密。

史濬程110年接觸時任空軍戰術管制中心攔管官許展誠，聲稱與美軍有交流，拉攏加入，要求許展誠提供中共軍機擾台因應措施及演訓資料等，允諾支付報酬。

許展誠陸續提供空軍演訓書面資料，包括戰機掛載雄風三型飛彈作戰運用等軍事機密，時間長達近4年。史濬程收到資料後，傳送給中共情治人員，陸續獲「公司分紅」，總計超過新台幣210萬元，分次交付許展誠共計20萬餘元。

台灣高等檢察署台中檢察分署113年8月展開行動，搜索、拘提史濬程與許展誠到案，訊後聲請羈押禁見獲准。兩人偵訊期間坦承犯行，檢察官依貪污治罪條例、國家安全法等罪提起公訴，全案移由台灣高等法院台中分院審理。

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台中高分院今年3月宣判，史濬程涉犯國安法部分共2罪，分別判處10月及2年2月徒刑，應執行有期徒刑2年6月，犯罪所得沒收；許展誠涉犯國安法部分，管轄權錯誤，移轉到一審台灣台中地方法院審理，並裁定羈押禁見。

國安法部分修正條文於111年間施行，原為一審地方法院管轄的發展組織罪，改為二審高院。（編輯：李明宗）1140628

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