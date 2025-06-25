前海巡隊員淪共諜 刺探國軍海域任務機密遭起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄25日電）海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊李姓男子任職期間遭中國吸收，以每季新台幣6萬元酬勞刺探台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒圖等機密，高雄高分檢依違反國安法、外患等罪起訴。

台灣高等檢察署高雄分署今天上午指出，海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊李姓隊員自民國111年9月起，受中國1名綽號「TONY」的派遣人員以每3個月可固定獲得新台幣6萬元薪資，且另有年終獎金高額金錢報酬利誘下，刺蒐、交付台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等國軍機密，交給中國派遣人員。

憲兵單位掌握相關情資後，報請高雄地檢署及高雄高分檢檢察官指揮偵辦。去年9月10日及9月15日兵分多路前往4處所搜索，並帶回李姓隊員。據了解，李姓隊員在此案遭查獲後已自行申請離職。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣高等檢察署高雄分署軍事及二審偵查小組今年3月接辦此案後，經承辦檢察官李廷輝縝密蒐證，訊問相關被告、證人，及核對虛擬貨幣帳戶、金融帳戶交易明細後，全案於24日偵結，並依違反國安法、意圖危害國家安全而為大陸地區交付公務上應秘密文書、電磁紀錄罪、國家機密保護法交付國家機密於大陸地區罪、刑法外患罪、公務員交付關於中華民國國防以外應秘密文書罪、貪污等罪提起公訴。

高雄高分檢指出，中共勢力近年不斷滲透竊密，造成國家安全威脅與日俱增，檢方均主動與國防部負責軍事安全單位組成國安辦案團隊，共同戮力偵辦，彼此緊密合作、積極調查，以期遏止共諜無孔不入滲透，確保國家長治久安，維護國人生命安全。（編輯：李淑華）1140625