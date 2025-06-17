男刺探軍事機密判決定讞涉逃亡 沒入2萬元保證金

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（中央社記者劉世怡台北17日電）現役軍人劉立齊被控刺探軍事機密，遭判刑1年6月定讞；檢方傳喚他到案執行沒現身，囑託雄檢拘提未果。高檢署認定他逃匿，向法院聲請沒入保證金新台幣2萬元，高院日前裁准。

全案緣於，航特部中校謝孟書等現退役軍人涉嫌共諜、交付軍事上應秘密文書等案件，最高法院於2月13日判決定讞，其中被告謝孟書遭判9年徒刑、現役軍人劉立齊1年6月徒刑，並通知檢方啟動防逃。

判決指出，劉立齊在民國112年5月20日利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室，以此方式刺探軍事機密；台灣高檢署112年8月初偵辦期間，認定他涉犯刺探軍事機密罪，經檢察官訊問後，諭令以2萬元交保。

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因案件已定讞，台灣高檢署檢察官收案後，傳喚劉立齊到案執行，逾期將聲請沒入保證金，劉立齊並未到案；高檢囑託高雄地檢署檢察官拘提，仍拘提無著，認定已逃匿。

高檢檢察官向台灣高等法院聲請沒入劉立齊保證金2萬元；高院審理後，日前裁准。（編輯：方沛清）1140617