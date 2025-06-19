涉共諜案出庭 退將高安國：沒有背叛國家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北19日電）退役陸軍中將高安國涉收受中共資金，在台整建武裝組織，高院今天開庭並提訊高安國出庭，高安國被問為何背叛國家時回應「沒有背叛國家，誰背叛國家？」

高安國於法警戒護提訊出庭時作出上述表示。台灣高等法院指出，本件不公開審理。

台灣高等檢察署起訴指出，高安國以陸軍中將副指揮官之階退役，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與劉姓女友、台灣軍政府發言人侯姓男子，於民國108年間以各式交流為名往來兩岸，並被中共情報工作人員吸收。

檢調查出，高安國與劉女涉嫌向中共軍情人員索取資金，在台整建武裝組織、設立工作據點，並把昔日軍中同僚與部屬納入顛覆政府的作戰計畫成員，密謀於中共武力攻台時作為內應。

此外，侯男另涉嫌吸收退役軍人張姓、邱姓男子，及非軍職的陳姓男子，涉嫌刺探、收集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。

檢調進一步查出，侯男與陳男於113年9月間曾召集武裝組織成員，涉嫌利用無人機模擬跟監軍方機動雷達車等作戰行動，並將演練成果回報中共。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高檢署指出，高安國等6人涉收受中共資金共計新台幣962萬多元，依違反國家安全法的為大陸地區發起、發展組織罪起訴，並建請法院從重量刑，分別量處10年至3年5月以上之刑。

高安國等人在押，全案移由台灣高等法院審理後，合議庭仍裁定羈押禁見。（編輯：李錫璋）1140619