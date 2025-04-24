涉為中國發展組織 軍情局3退役將校二審仍判有罪

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）軍情局退役上校張超然等人涉嫌遭中國情治人員吸收，為中國發展組織。一審依違反國安法發展組織罪判處張超然1年6月徒刑，經上訴，二審高院今天仍維持原判，可上訴。

另方面，同案被告退役少將岳志忠維持原判10月，退役上校周天慈仍判刑1年2月，退役上校王大旺仍維持一審無罪判決。

台灣高等法院發布新聞資料指出，檢方上訴主張一審量刑過輕，且張超然等4人洩漏自身或彼此為退役人員的資訊給中共情報機構人員，已涉犯國家情報工作法，請求撤銷改判；另外，張超然、周天慈、岳志忠上訴主張無罪。

新聞資料指出，依張超然等4人供述內容，僅能確認有表明自身姓名等基本身分資訊，尚無法得知張超然等4人向中共情報機構人員陳述何種具體情報資訊，認為原判決無違誤，量刑亦屬妥適，兩造上訴均無理由，應予駁回。

高院另指出，本件檢察官得上訴，但對維持原審無罪判決部分的上訴，須符合刑事妥速審判法第9條規定。

本案起於，台北地檢署起訴指出，張超然、周天慈、岳志忠曾任職國防部軍事情報局，3人為貪圖中國給予經商便利、金錢報酬及免費招待食宿旅遊等不法利益，與廣東省國安廳對台情蒐人員「韋先生」等人，為中國發展組織，及刺探、收集國家情報資訊。

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此外，張超然另涉嫌吸收軍情局退役上校王大旺，並安排赴中國與國安廳官員餐敘，王大旺迫於壓力，洩漏軍情局幹訓班同學的任職經歷、背景等。

一審台北地方法院依國家安全法為大陸地區行政機構發展組織罪，分別判處張超然、周天慈、岳志忠10月至1年6月不等徒刑，王大旺無罪。經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天做出判決。（編輯：林恕暉）1140424