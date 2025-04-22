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外交部：常務次長等96人任用前均需特殊查核

2025/4/22 15:28（4/22 15:48 更新）
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圖為外交部正門口。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北22日電）國安會秘書長吳釗燮在外交部長任內助理何仁傑涉共諜案羈押禁見，外交部表示，目前外交部的人員涉及國家安全或重大利益職務，例如常務次長及部次長辦公室處理核心機敏業務的秘書等96人，均依法於任用前辦理特殊查核。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部、國安局、外交部等機關首長，報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。外交部已將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

針對何仁傑因涉共諜案遭檢方羈押禁見，外交部表示，對相關事件深感遺憾與痛心，已於獲悉案件資訊的第一時間責成政風處啟動行政調查，以利釐清案情。

對於現行人員考核管制的具體作法，外交部表示，外交部人員涉及國家安全或重大利益的職務，如常務次長、主任秘書、一級單位主管、駐外機構之常任館長及部次長辦公室處理核心機敏業務的秘書等96人，均依特查辦法於任用前辦理特殊查核，以落實任用法中各機關應注意其公務人員品德及國家忠誠的規定。

外交部指出，另所有外領人員及聘僱人員在進用前均辦理一般查核，函請法務部調查局調查其背景與素行，以應業務需要。

外交部表示，外交部人員任職期間，均依公務人員考績法及外交部相關內部考核規定等辦理平時考核，定期考核品德操守。另為即時掌握機關風險，外交部依「機關廉政風險人員提列作業原則」滾動式進行風險評估作業，倘發現潛存廉政風險情事或人員，即簽報部長並由其單位主管加強人員監督管理與考核。

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為加強駐外人員警覺性，外交部表示，為加強駐外館處同仁通報作業的警覺性，要求駐外人員如遇有頻繁逕以電話或非公務方式聯繫，尤欲瞭解台灣與邦交國相關資訊，或非業管人員欲探詢非公開出訪行程等，應即時通報外交部相關單位以掌握可能衍生的風險。

外交部指出，積極檢討現有風險管控措施的完整性，定期就機關資訊安全環境、保密制度及人員等進行風險評估，識別潛在洩密風險。（編輯：張良知）1140422

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