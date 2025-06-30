共諜案涉為中國在台發展組織 扯鈴教練魯紀賢判10年半

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（中央社記者林長順台北30日電）扯鈴教練魯紀賢涉收受至少新台幣570萬元為中國在台發展組織，檢方依違反國家安全法起訴魯男等10人。台北地方法院今天更一審判處魯紀賢有期徒刑10年6月。全案可上訴。

其中，藝人郭書瑤胞弟郭伯廷涉提供帳戶及協助據點業務，北院判處3年10月徒刑，其餘被告均判有罪。

檢方起訴指出，魯紀賢為扯鈴教練出身，民國109年間前往中國洽尋扯鈴商演活動時，遭中國情工人員吸收，隨後透過中國籍人士田曦以地下通匯等方式，接收中國資金至少新台幣570餘萬元。

檢方表示，魯紀賢於111年間承租台北市士林區某處房屋作為發展組織據點，先吸收原為軍中士官兵的林姿穎、林明慧、常德隆（均已退役）、下士李得勝（現已退役）、海巡下士馮世維，再透過他們以招待飲宴、給付金錢報酬等方式，接觸、拉攏、吸收現役軍士官兵同袍或友人加入組織。

檢方調查，魯紀賢並利誘這些現、退役士官兵協助收集及提供包括教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料等軍中文件資料，以此方式成功吸收7名軍士官兵或友人，另對11名軍士官兵吸收未遂。

檢方查出，包括郭伯廷、趙亦偉、曾姿婷等3人，除了提供名下銀行帳戶供魯紀賢收受報酬及中國資金使用，以維持組織持續運作，另協助魯紀賢在組織據點的相關業務，並均領有報酬，以此方式幫助魯紀賢為中國發展組織。

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北檢依國家安全法為大陸地區發展組織罪嫌起訴魯紀賢、林明慧、李得勝、林姿穎、常德隆、馮世維等6人；依國安法幫助為大陸地區發展組織罪嫌起訴郭伯廷、趙亦偉、曾姿婷等3人；依違反銀行法起訴田曦。

台北地方法院一審認定魯紀賢等人涉及刺探交付國家機密，判決「管轄錯誤」將全案移送台灣高等法院。高院認定，檢察官已向法院明確表達起訴範圍限於「發展組織」，相關資料是否為機密仍待檢方另案偵辦，為維護被告訴訟防禦權及審級利益，撤銷判決發回北院。（編輯：張銘坤）1140630