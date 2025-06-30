涉收中國資金造勢 共和黨主席周克琦犯反滲透法判刑2年

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（中央社記者林長順台北30日電）共和黨主席周克琦、莆仙同鄉會理事潘進東、朱俊源涉收受中國資金，在台為共和黨造勢、陳抗並發展統戰。北院今天依反滲透法判周男2年徒刑。朱、潘各判1年、1年6月徒刑，可上訴。

北檢起訴提到，潘進東原為中國籍人士，民國91年來台定居獲准並取得身分證，擔任第21屆台北市莆仙同鄉會常務理事，並於110年獲聘為中國莆田市媽祖文化陶瓷藝術館副館長，配駐在台並負責洽談兩岸文化交流業務。

檢方表示，周克琦、朱俊源分別為共和黨主席、莆仙同鄉會理事，長年發展兩岸媽祖、勞工文化領域，與中國福建省莆田市台辦密切聯繫；又於111年地方公職人員選舉以共和黨提名人選角逐台北市長、北市議員，立場親中、急統，支持共產黨領導。

檢方指控，莆田市媽祖文化陶瓷藝術館為接受中國莆田市台辦資助並實質控制的機構，為境外敵對勢力的滲透來源，因此潘進東、周克琦、朱俊源均為境外敵對勢力的政府所屬組織、機構派遣之人，協助中國在台推動統戰工作。

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檢調查出，潘進東、周克琦、朱俊源涉嫌受滲透來源的指示，於111年10月間舉辦的世界民主運動大會進行抗議、選舉造勢，並收受滲透來源資助經費新台幣4萬5000元。

檢調另查出，潘進東、周克琦、朱俊源拍下抗議活動、選舉造勢的影像，並透過微信傳送給代號「江海寄余生」的不明中國籍人士，藉此陳報統戰績效，而這名中國籍人士也支付人民幣5萬元到潘、周、朱所指定的人頭帳戶。（編輯：蕭博文）1140630