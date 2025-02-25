周克琦參選副總統涉行賄連署人 二審仍判3年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北25日電）共和黨主席周克琦民國112年登記參選副總統，連署期間涉嫌現金行賄逾20人，一審判刑3年，併科罰金200萬元。經上訴，周否認犯罪，請求停審釋憲。二審今天駁回上訴。可上訴。

檢方起訴指出，藍信祺與周克琦有意搭檔參選第16任總統、副總統，依連署方式向中央選舉委員會申請登記，經繳納保證金後，由中選會公告為第16任總統、副總統被連署人。

檢方查出，周克琦於112年10月21日及22日，於新光三越台北站前店前廣場舉辦造勢活動並設立連署攤位時，由周克琦指示工作人員邀集不特定民眾到場連署，完成連署程序後，周克琦等人除當場發放米酒、牙刷牙膏等物品，並交付新台幣200元給連署民眾，總計逾20人。

台北地檢署依總統副總統選舉罷免法對連署人行賄罪起訴周克琦；藍信祺及周克琦女友獲不起訴處分。另外，協助周克琦發放款項的2名工作人員偵查中坦承不諱，獲緩起訴處分，期間1年。

一審台北地方法院依違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款的交付賄賂罪，判周克琦有期徒刑3年，併科罰金200萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經上訴，二審由台灣高等法院審理，周克琦否認犯罪，請求高院合議庭停止審判、聲請憲法法庭審查、發回原審法院審理。

二審審理認定，總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款的交付賄賂罪規定，並無違憲情事，且原判決認事、用法、量刑均無違誤或不當，今天駁回上訴，全案可上訴。（編輯：張雅淨）1140225