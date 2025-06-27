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國銀對中曝險近8年首度退居第3 與美差距寫新高

2025/6/27 18:47
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（中央社記者劉千綾台北27日電）中央銀行今天公布114年3月底國銀國家風險統計，美國連39季居國銀最大曝險國，國銀對中國大陸曝險近8年來首次退居第3名，盧森堡躍居第2名。此外，國銀對美中曝險金額差距連8季破千億美元，今年首季差距為1340億美元，寫新高紀錄。

中央銀行統計顯示，今年3月底本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為6140億美元，較去年12月底增加2.43%，主要為對非銀行的私人部門債權增加所致。

央行金檢處副處長謝人俊說明，非銀行的私人部門增加138.76億美元，主因為信託資產增加47億美元，以及對美國投資證券化商品，對柬埔寨和愛爾蘭等國放款，以及日圓升值等因素，增加約91億美元。

對公共部門曝險方面，謝人俊表示，國銀在日本央行存款、投資美國政府債券，分別減少19億美元，減持美債部分，主因為美國總統川普政府對等關稅政策和美國政府債務隱憂等，影響投資人信心。

以直接交易對手交易基礎來看，觀察國銀曝險前10大國家（地區），依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、韓國及越南，合計4485億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.04%。

謝人俊表示，美國連39季居國銀最大曝險國，增加31億美元；對盧森堡曝險增加19億美元，排名第2，主因為盧森堡為基金註冊所在地，國銀投資信託資產增加。

中國大陸則被盧森堡超越，直接曝險退居第3名，謝人俊說明，國銀對中國曝險減少8億美元，主因為銀行拆帳和對中國政府、金融債券投資皆有減少，與銀行資產組合調配有關，為短期現象，是否構成結構性問題，尚待持續觀察。

謝人俊指出，中國經濟成長放緩，中國人民銀行（中國央行）去年2度降準降息，今年1月中國人民銀行工作會議報告提到，將擇機降息降準，下一季會觀察中國是否加大貨幣寬鬆政策。

回顧國銀對外曝險歷史排名，中國大陸106年第2季曾被盧森堡超越，今年首季曝險再次降至第3名；也就是說，國銀對中國大陸曝險，近8年來首度退居第3。

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媒體關注對中國曝險趨勢，謝人俊表示，110年底對中國曝險595億美元，為歷史最高點，近3年對中曝險逐漸降低，今年首季降至461億美元，平均每年對中曝險下降44.7億美元，以平均匯率30元計算，約下跌新台幣1300億元。

美中債權比較方面，謝人俊表示，美中曝險差距112年6月突破千億美元，至今已連續8季突破千億美元，今年首季差距為1340億美元，創歷史新高紀錄。（編輯：林家嫻）1140627

謝人俊
國銀對外風險終止連4升 美國連38季居最大曝險國
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