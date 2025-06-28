花蓮縣府赴日推廣觀光 聯外交通狀況獲關注

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣府率團赴日本福岡參加觀光推廣會，鐵公路交通狀況受到日本旅遊業者關心。觀光處長余明勲簡報說明，交通已恢復通暢，針對外國團客也有帶團獎勵金，最高每人新台幣4000元。

花蓮縣府今天指出，27日參與交通部觀光署在日本福岡辦理的觀光推廣會，向日本旅行社、媒體及相關觀光產業介紹台灣的觀光資源，花蓮是唯一出席的縣市政府。

日本旅遊業者特別關心花蓮對外交通狀況，詢問蘇花公路是否通行、台北到花蓮鐵公路交通狀況及太魯閣國家公園開放狀況等。

余明勲指出，說明蘇花公路、鐵路交通現況，已恢復正常通行，太魯閣國家公園部分景區也將於7月1日起陸續增加開放區域。

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余明勲說，中央觀光署有包機直航補助，花蓮縣府也有推出國外旅行團獎勵方案，旅行團人數達12人以上，在花蓮住宿2天以上，完成指定旅行項目，就可申請團員每人最高4000元帶團獎勵金。

花蓮縣府在攤位列出7、8月觀光活動，包括7月18日至20日「太平洋南島聯合豐年節」原住民族文化盛典；7月23日至27日「音浪狂想：夏戀嘉年華」集結流行歌手接力演唱；8月2日至23日在分別在富里稻草藝術區與七星潭舉行星光音樂會；8月到10月有六十石山、赤科山金針花海。（編輯：謝雅竹）1140628