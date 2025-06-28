法庭直播交換支持反罷免？黃國昌：來歷不明的挑撥

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（中央社記者郭建伸新北市28日電）民進黨立委林楚茵質疑法庭直播修法淪為國民黨與民眾黨交換支持反罷免工具。民眾黨主席黃國昌今天表示，與其用來歷不明的東西挑撥，不如好好正視民進黨跳票歷史，讓陽光照進法庭是所有人民的期待。

立法院會昨天在藍白人數優勢下，經表決三讀修正通過法院組織法部分條文，明定法庭直播的規定，法律審採「原則公開、例外不公開」，事實審採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件，得依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。

不過民進黨立委林楚茵昨天在社群媒體Threads上秀出截圖，指黃國昌以法庭直播法案與國民黨交換支持反罷免，藉此綁住國民黨，並質疑司法變成藍白政客操作的工具。

黃國昌今天上午前往新北市三重，偕民眾黨新北市黨部主委周台竹、三重蘆洲區主任周曉芸及服務團隊，發放高麗菜給在地居民，並於會前接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待林楚茵質疑以法庭直播與國民黨交換支持反罷免。黃國昌表示，法庭直播是2017年前總統蔡英文在司改國是會議對台灣人民的承諾，很高興民眾黨在8年後替民進黨兌現承諾，目前有高達7成民眾支持法庭直播，連民進黨支持者都高達6成以上認同。

黃國昌表示，林楚茵與其用來歷不明的東西挑撥搬弄，不如好好正視民進黨跳票歷史，讓陽光照進法庭是所有人民的期待。

媒體也詢問，如何看待民進黨立委蔡易餘質疑法庭直播是替黃國昌示範帶爭議解套。

黃國昌表示，若是好好看過條文的人，就知道這是兩碼子事，原本法院組織法第90條之4明定不允法庭影帶散播，但這是在沒有法庭直播的情況下；當法庭可以直播後，合法直播的影帶可以散播，也因此第90條之4的衝突必須調整。

黃國昌也批評，蔡易餘曾擔任過律師，但為了進行政治攻擊，連這種不識字的話都講得出來，真的讓人遺憾。

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媒體詢問，如何看待法官協會、民間司改會認為修法過於倉促，司法院也對修法表達遺憾。

黃國昌表示，司法院現在該做的是依照新修正的條文，好好去訂定法庭直播的辦法，至於民間司改會等團體，應去複習一下當年提倡司改時講過哪些話，才不會讓人覺得遺憾。（編輯：翟思嘉）1140628