「穿著Prada的惡魔」原型 美國Vogue總編溫圖爾掌舵近40年卸任

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（中央社紐約26日綜合外電報導）美國「時尚雜誌」（Vogue）總編輯溫圖爾（Anna Wintour）今天卸任，這位傳奇人物在她為「時尚雜誌」掌舵的37年間，經常被譽為時尚界最具影響力的人物。

法新社報導，75歲的溫圖爾因讓「時尚雜誌」封面成為當代時尚權威及完全掌控極富魅力的雜誌內容而成名。

儘管她不再負責「時尚雜誌」的日常編輯工作，這份雜誌所屬的康泰納仕集團（Conde Nast）很快就否認她退休的說法。

溫圖爾將繼續擔任高層要職，並仍是「時尚雜誌」全球編輯總監。

在英國出生的溫圖爾因啟發了2003年暢銷小說「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）和2006年同名電影而為大眾所知，好萊塢女星梅莉史翠普（Meryl Streep）在電影中飾演專橫的雜誌編輯普利斯特里（Miranda Priestley），獲得奧斯卡金像獎提名。

溫圖爾在紐約的員工會議宣布，美國「時尚雜誌」將尋找新的編輯內容總監。

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「紐約時報」（New York Times）報導，她稱這是「一次關鍵性決定」，但強調她不會搬離辦公室。

她說：「我會把注意力全部放在全球領導階層，與我們全球各地傑出的編輯團隊共同合作。」（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140627