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強納森．安德森任Dior創意總監 全面接管男女裝系列

2025/6/2 20:03（6/2 20:14 更新）
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法國時裝品牌迪奧任命北愛爾蘭設計師強納森．安德森為創意總監，成為該品牌首位同時負責男女裝系列的設計師。（圖取自instagram.com/jonathan.anderson）
法國時裝品牌迪奧任命北愛爾蘭設計師強納森．安德森為創意總監，成為該品牌首位同時負責男女裝系列的設計師。（圖取自instagram.com/jonathan.anderson）
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（中央社巴黎2日綜合外電報導）法國時裝品牌迪奧（Dior）今天任命北愛爾蘭設計師強納森．安德森（Jonathan Anderson）為創意總監，成為該品牌首位同時負責男女裝系列的設計師。

法新社報導，上週，執掌Dior女裝系列長達9年的義大利籍設計師瑪麗亞．嘉西亞．基烏里（Maria Grazia Chiuri）宣布卸任。而安德森已於4月獲任命為Dior男裝系列藝術總監，如今他將成為品牌首位同時負責男女裝系列的創意總監。

Dior是酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）旗下精品品牌。LVMH執行長、歐洲首富阿爾諾（Bernard Arnault）表示：「強納森．安德森是他這一代最偉大的創意天才之一。」

「他無與倫比的藝術風格將成為書寫Dior歷史新篇章的關鍵資產。」

現年40歲的強納森．安德森今年3月辭去西班牙精品品牌Loewe的職務。此前，他效力同樣隸屬LVMH集團的Loewe長達10餘年，也成功扭轉了這個品牌的命運。

畢業於倫敦時尚學院（London College of Fashion）的強納森．安德森在普拉達（Prada）市場行銷部門開啟他的職業生涯，之後於2008年創立自己的品牌JW Anderson。

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最新任命消息曝光後，強納森．安德森透過聲明表示：「我很榮幸能加入Dior，擔任男女裝系列的創意總監。這個品牌的悠久歷史、深厚底蘊和豐富情感一直激勵著我。我很期待與Dior的傳奇工坊攜手，共同譜寫這個精彩故事的新篇章。」

強納森．安德森6月27日將在巴黎時裝週（Paris Fashion Week）推出他為Dior打造的首個系列，也就是2026年夏季男裝系列。（譯者：施施/核稿：劉文瑜）1140602

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