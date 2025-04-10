加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

Prada斥資逾450億 收購精品競爭品牌Versace

2025/4/10 21:43（4/10 21:57 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
義大利精品集團Prada宣布收購競爭品牌Versace。（圖取自Unsplash圖庫）
義大利精品集團Prada宣布收購競爭品牌Versace。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社米蘭10日綜合外電報導）義大利精品集團普拉達（Prada）今天宣布已與美國卡布里控股公司（Capri Holdings Ltd.）達成協議，以12.5億歐元（約新台幣454億元）收購規模較小的競爭品牌凡賽斯（Versace）。

法新社報導，本次收購將打造一個營收超過60億歐元的精品集團。全球精品產業需求放緩之際，該集團將更有能力與法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）和開雲集團（Kering SA）等產業巨頭一較高下。

路透報導，Prada董事長貝特里（Patrizio Bertelli）表示：「我們的目標是要延續Versace的傳統，頌揚並重新詮釋其大膽而雋永的美學。」

google news透過 Google News追蹤中央社

「與此同時，我們將為Versace提供一個強大平台，並透過多年來的持續投資和長期合作關係來鞏固這個平台。」

Prada同意支付的價碼遠低於卡布里2018年收購Versace的價格。旗下擁有Jimmy Choo和Michael Kors等品牌的卡布里集團於2018年以包括承擔債務在內的18.3億歐元，從凡賽斯家族和私募基金黑石集團（Blackstone）手中買下該品牌。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1140410

#法國
#普拉達
#義大利
#收購
#凡賽斯
延伸閱讀
義大利精品背後很血汗 本國人和移工待遇大不同名牌Burberry業績不理想 從FTSE 100除名義大利揪Dior外包中國黑工製造 成本2千賣9萬瑞士精品巨擘歷峰集團：需求不振 中國銷售衰退27%貝登古麥爾斯榮登首位千億美元女富豪 家族坐擁萊雅集團
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：