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美PCE數據良好 美股標普、那指開盤創新高

2025/6/27 22:14（6/27 22:24 更新）
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圖為紐約證券交易所。（中央社檔案照片）
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（中央社紐約27日綜合外電報導）美國最新個人消費支出物價指數（PCE）漲幅溫和，有助投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）今年採取鴿派貨幣政策，美國股市今天開盤應聲上揚，標普和那斯達克指數雙創新高。

道瓊工業指數上漲118.8點或0.27%，開在43505.6點。

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標普500指數小漲9.7點或0.16%，開在6150.7點。

那斯達克指數揚升49.4點或0.24%，開在20217.264點。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140627

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