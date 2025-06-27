美5月PCE年增2.3%符預期 估未來數月關稅影響浮現

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）5月數據年增2.3%，符合預期。Fed官員評估，將在未來數月看見川普總統課徵關稅的影響浮現。

法新社報導，根據美國商務部的報告，5月PCE年升幅為2.3%，符合分析師預期，比4月的2.2%增幅小幅上升。

剔除波動較大的食品和能源價格後，5月美國核心PCE年比攀升2.7%，較前月的2.6%稍微上升。

自川普（Donald Trump）1月重返白宮以來，他對許多美國貿易夥伴課徵全面關稅，並提高鋼鋁和汽車關稅，但這些措施迄今為止對通膨影響不大。

部分原因是川普暫緩或延後實施一些最強硬的貿易手段。同時，企業仍在消化趕在川普加徵這些關稅前囤積的庫存。

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Fed官員表示，他們預計在夏季掌握更多關於關稅衝擊的消息。這意味他們將在未來數月仔細研究相關數據。

隨著美國對數十個經濟體緩徵高額對等關稅的期限將於7月截止，各國能否與華府達成長久的貿易協議，以減輕關稅衝擊，成為各界關注焦點。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140627