加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

美5月PCE年增2.3%符預期 估未來數月關稅影響浮現

2025/6/27 21:56（6/27 22:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）
圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市選購商品。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）5月數據年增2.3%，符合預期。Fed官員評估，將在未來數月看見川普總統課徵關稅的影響浮現。

法新社報導，根據美國商務部的報告，5月PCE年升幅為2.3%，符合分析師預期，比4月的2.2%增幅小幅上升。

剔除波動較大的食品和能源價格後，5月美國核心PCE年比攀升2.7%，較前月的2.6%稍微上升。

自川普（Donald Trump）1月重返白宮以來，他對許多美國貿易夥伴課徵全面關稅，並提高鋼鋁和汽車關稅，但這些措施迄今為止對通膨影響不大。

部分原因是川普暫緩或延後實施一些最強硬的貿易手段。同時，企業仍在消化趕在川普加徵這些關稅前囤積的庫存。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

Fed官員表示，他們預計在夏季掌握更多關於關稅衝擊的消息。這意味他們將在未來數月仔細研究相關數據。

隨著美國對數十個經濟體緩徵高額對等關稅的期限將於7月截止，各國能否與華府達成長久的貿易協議，以減輕關稅衝擊，成為各界關注焦點。（譯者：洪啓原/核稿：陳正健）1140627

#川普
#商務部
#白宮
#PCE
#關稅
#美國聯邦準備理事會
延伸閱讀
川普對等關稅暫緩期7/9屆滿 白宮：或許會延長美國第1季GDP終值萎縮0.5% 比預估值大幅下修Fed官員釋鴿派言論 通膨若受控7月降息機率增美國5月CPI年增2.4% 符合預期
川普
美國駐港澳總領事：中國與香港政策致自由倒退驅動AI產業擴張 路透：川普計劃政令提高電力供應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：