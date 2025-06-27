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彼得與狼兒童音樂會 說書人會演會跳十項全能

2025/6/27 16:54
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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）MUZIKids兒童古典音樂節推「彼得與狼」音樂會，導演陳仕弦慎選說書人林家偉，除說書、演彼得、爺爺與獵人，還要操偶鴨子、貓與小鳥及跳舞，讓孩子了解音樂，堪稱十項全能。

「彼得與狼」（Peter and The Wolf）由俄國作曲家普羅高菲夫（Sergei Prokofiev）創作，敘述彼得不理爺爺，偷偷去爺爺不准許去的森林，遇到小鳥、貓兒和鴨子，也遇到狼，手無寸鐵的彼得怎樣脫險、拯救爺爺。在這個童話故事，運用各種樂器展現出故事角色，近百年成為孩童認識管弦樂團最佳管道。

陳仕弦告訴中央社記者，全世界近百年版本有與動畫、偶戲甚至魔術、默劇合作，台灣版讓說書人成為「單人演員」，與動畫裡的「狼」對話，而對小朋友來說，注意力只能維持幾分鐘，設計上特別強調吸引兒童觀眾，讓整體表演緊扣音樂，透過演出讓孩子們聚焦。

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陳仕弦說，這次演出最大挑戰在於怎麼讓觀眾「看完這場，想再看下一場」，但許多製作在台上熱鬧無比，音樂卻淪為背景，「我們希望能打造一個獨特的說故事方式」，呼應音樂節承載的理想，即既能面向大眾，又保有音樂真誠和廣闊及劇場裡獨有魔幻感。

音樂會由指揮張尹芳率台北愛樂管弦樂團演出，林家偉擔任演員。林家偉有工程師背景，從歌劇群眾演員起步，10餘年間專注於音樂劇與台語戲劇，同時涉足舞蹈、操偶等，展現跨領域表演能量；音樂會7月11日到13日在台灣戲曲中心大表演廳演出。（編輯：李明宗）1140627

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