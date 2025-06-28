日經：川普放眼下半年率CEO團訪中國

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國官員正制定計畫安排美國總統川普在下半年訪問中國，數十名企業執行長（CEO）組成的代表團將隨行。

據報導，這趟訪問預計將類似川普今年5月的中東行，當時有30多名企業領袖陪同訪問沙烏地阿拉伯，敲定超過2兆美元的協議。

參與沙烏地之行的CEO包括特斯拉（Tesla）的馬斯克（Elon Musk）、黑石集團（Blackstone）的蘇世民（Stephen Schwarzman）、貝萊德集團（BlackRock）的芬克（Larry Fink）、OpenAI的阿特曼（Sam Altman）、輝達（NVIDIA）的黃仁勳、帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）的卡普（Alex Karp）及亞馬遜（Amazon）的賈西（Andy Jassy）。

川普昨天剛宣布，美國已與中國簽署一項貿易協議，但未說明細節。此事反映美方對中態度有所轉變，從不斷升高威脅以獲得對方立即讓步，轉向管控談判階段，以實現長期的去風險化。

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中國商務部發言人今天在聲明中說，中國和美國已就中國稀土出口以及美國對中出口管制達成「補充諒解」。

發言人在談到稀土元素時表示，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，並說美方將相應取消對中採取的一系列限制性措施。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140628