加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗1/298
首頁 / 國際

日經：川普放眼下半年率CEO團訪中國

2025/6/28 10:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，美國官員正制定計畫安排美國總統川普在下半年訪問中國，數十名企業執行長（CEO）組成的代表團將隨行。

據報導，這趟訪問預計將類似川普今年5月的中東行，當時有30多名企業領袖陪同訪問沙烏地阿拉伯，敲定超過2兆美元的協議。

參與沙烏地之行的CEO包括特斯拉（Tesla）的馬斯克（Elon Musk）、黑石集團（Blackstone）的蘇世民（Stephen Schwarzman）、貝萊德集團（BlackRock）的芬克（Larry Fink）、OpenAI的阿特曼（Sam Altman）、輝達（NVIDIA）的黃仁勳、帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）的卡普（Alex Karp）及亞馬遜（Amazon）的賈西（Andy Jassy）。

川普昨天剛宣布，美國已與中國簽署一項貿易協議，但未說明細節。此事反映美方對中態度有所轉變，從不斷升高威脅以獲得對方立即讓步，轉向管控談判階段，以實現長期的去風險化。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國商務部發言人今天在聲明中說，中國和美國已就中國稀土出口以及美國對中出口管制達成「補充諒解」。

發言人在談到稀土元素時表示，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，並說美方將相應取消對中採取的一系列限制性措施。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140628

#OpenAI
#川普
#中國商務部
#亞馬遜
#沙烏地阿拉伯
#CEO
#阿特曼
#美中對抗
川普
盧安達與民主剛果簽和平協議 川普直呼美好一天美國加快貿易談判步調 貝森特稱9/1前可望完成
阿特曼
AGI條款爆爭議 微軟、OpenAI合約談判陷僵局OpenAI拿下近60億元合約 將為美軍提供AI工具
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美財長：有信心中國稀土將恢復輸美
48
更多編輯台推薦新聞：