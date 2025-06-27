黃保羅先發8局無失分壓制龍隊 悍將近期4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中職富邦悍將隊今天與味全龍隊交手，悍將靠著先發投手黃保羅8局無失分好投壓制，率隊以5比0拿下近期4連勝，黃保羅獲選單場MVP。

悍將今天作客天母棒球場與味全龍隊交手，悍將6局上抓準龍隊換投時機，林岳谷內野安打開啟攻勢，靠著犧牲觸擊推進、四壞保送，范國宸安打先馳得點，再靠著保送、孔念恩二壘打再添2分，也把龍隊中繼投手郭郁政打退場，悍將攻勢延續，劉俊豪補上安打再添2分保險分。

悍將先發投手黃保羅先發展現壓制力，前4局沒被敲出安打，僅讓龍隊靠著保送上壘，直到5局下才被張政禹敲出首支安打，1人出局後被張政禹盜上二壘，接著保送蔣少宏，但及時回穩，依序讓龍隊打者敲出中外野方向飛球、二壘方向飛球出局，沒讓對手延續攻勢。

黃保羅6局下雖有投出保送、被敲出安打，但關鍵時刻製造滾地球雙殺、穩守不失分，7、8局僅再被敲出1支安打，展現壓制力。

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黃保羅總計用105球投8局，僅被敲出3支安打，投出1次三振、4次四壞保送，無失分，奪下個人本季第3勝，獲選單場最有價值球員（MVP），105球為中職生涯單場用球數新高紀錄。

龍隊先發投手徐若熙總計用72球投5局，被敲出2支安打，投出6次三振、無失分，無關勝敗，最快球速151公里；郭郁政中繼投0.1局失掉5分，都是責失分、承擔敗投。（編輯：戴光育）1140627