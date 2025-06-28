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盧安達與民主剛果簽和平協議 川普直呼美好一天

2025/6/28 10:00
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）盧安達與剛果民主共和國今天在美國華府簽署和平協議，以期終結奪走數以千計人命的衝突，兩國承諾停止支持游擊隊。作東的美國總統川普直呼「真是美好的一天」。

路透社和法新社報導，這項協議象徵在川普政府斡旋下舉行的談判取得突破，並且希望吸引西方國家在這個富含鉭、金、鈷、銅、鋰等礦物資源的區域投資數以十億計美元。

盧安達與民主剛果的外交部長在華府舉行的儀式上簽署協議，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在一旁見證。根據路透社所見的副本，這兩個非洲國家承諾落實去年的協議，盧安達部隊將在90天內撤離民主剛果東部。

根據協議，兩國也將在90天內推出區域經濟整合架構。

川普今天在簽署儀式前說：「他們多年來都在處理這個問題，而且是拔刀相向，這是最壞的情況之一，也是大家所見過的最慘烈的戰爭之一，而我剛好找到可以解決這個問題的人。」

他說：「我們將為美國獲得民主剛果許多礦權，作為協議一環。他們很高興來訪。他們從未想過會來。」

川普在歡迎兩國外長到白宮時也說：「暴力和破壞情況在今天告一段落，整個區域展開希望和機會的新篇章…真是美好的一天。」

盧安達外長努杭吉瑞荷（Olivier Nduhungirehe）稱這項協議是轉折點。民主剛果外長華格納（Therese Kayikwamba Wagner）說，之後必須脫離戰鬥。

川普在白宮橢圓形辦公室接見他們時，請他們轉交邀請兩國總統到華府的信函，以簽署一系列協議，川普政府非洲事務資深顧問布洛斯（Massad Boulos）稱為「華盛頓協定」（Washington Accord）。

努杭吉瑞荷告訴川普，過去的協議不曾落實，敦促川普繼續關注和參與。

川普警告，若違反協議，將受到「非常嚴厲的懲處，包括財務等方面」。

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根據多名分析家和外交官說法，盧安達先前派出至少7000名軍人跨境支援民主剛果東部叛軍組織「3月23日運動」（M23）。M23今年稍早閃電推進，占領民主剛果東部兩大城市和礦產豐富的地區，引發戰火可能擴及鄰國疑慮。

盧安達否認直接支持M23，但要求終結另一個武裝團體「解放盧安達民主力量」（Democratic Forces for the Liberation of Rwanda, FDLR）。這個武裝團體是在1994年盧安達大屠殺中，與屠殺圖西族（Tutsis）有關的胡圖族（Hutu）所成立。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140628

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