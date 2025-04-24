經卡達斡旋 民主剛果與叛軍M23共同承諾停火

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（中央社剛果民主共和國果瑪23日綜合外電報導）剛果民主共和國政府與叛軍組織「3月23日運動」（M23）今天發表具里程碑意義的聯合聲明，宣稱彼此同意停止在東部衝突區域的戰事，致力邁向永久停火。

法新社報導，這項令人意外的聲明是在由卡達調停的會談後宣布。雙方表示「同意努力達成停火協議」。「3月23日運動」已占領衝突區域的關鍵城市。

自2021年以來，政府與叛軍已達成6次以上的停火協議，但隨後又再次破裂。

聯合國專家與一些西方政府表示，2021年重新引發衝突的「3月23日運動」得到盧安達支持，不過盧安達政府否認提供軍事援助。美國特使上週呼籲盧安達自剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果）領土撤軍。

但是一份由「3月23日運動」發言人發布，並由剛果民主共和國國家電視台所播出的最新聲明表示：「雙方重申致力於立即停止敵對行動。」

雙方表示，「停止敵對行動」將適用於「整個會談期間，直到談判結束為止」。

剛果民主共和國東部30年來一直飽受戰亂。近幾個月來，隨著「3月23日運動」進一步侵入果瑪（Goma）和布卡伏（Bukavu）等城市，局勢更加動盪不安。

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剛果民主共和國總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）長期以來一直拒絕與「3月23日運動」或其政治聯盟直接對話，並指責叛軍為盧安達服務。

盧安達政府從未正式承認有軍隊或軍事人員在剛果民主共和國活動，但經常強調對於邊境安全的顧慮，並要求消滅胡圖族（Hutu）民兵組織。這些民兵組織是由與1994年盧安達種族滅絕有關的盧安達官員在剛果民主共和國成立。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140424