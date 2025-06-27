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布萊德彼特忙宣傳新片F1 洛杉磯豪宅遭闖空門洗劫

2025/6/27 22:01
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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國媒體報導，竊賊今天闖入好萊塢巨星布萊德彼特洛杉磯家中搜括後揚長而去。而當時，這位男星正在海外宣傳他主演的運動劇情片「F1電影」（F1: The Movie）。

法新社報導，洛杉磯警察局發言人告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），毗鄰好萊塢（Hollywood）的洛茲菲理茲區（Los Feliz）一處住宅晚間10時30分左右被人闖空門，不過沒有證實屋主身分。

警方消息人士告訴國家廣播公司新聞網和「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），3名嫌犯翻越前圍牆，從這棟住宅的前窗闖入，洗劫後帶著一些財物揚長而去。

遭竊物品價值尚未披露。

布萊德彼特（Brad Pitt）當時不在家，他早已為新片「F1電影」踏上全球巡迴宣傳行程。

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這位61歲男星本週出席該片在英國倫敦的首映會。

根據美國娛樂業界週刊「綜藝」（Variety）報導，布萊德彼特於2023年以550萬美元（約新台幣1億6000萬元）購入這處房產。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140627

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