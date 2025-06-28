加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

金門野保協會促保育 推生態集點享友善店家優惠

2025/6/28 12:27（6/28 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金門縣野生動物救援暨保育協會成立10年，7月1日到8月31日推「生態集點挑戰活動」，民眾可透過踏查野生動物棲地、向友善店家背出「野生動物救傷三步驟」等方式集點。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月28日
金門縣野生動物救援暨保育協會成立10年，7月1日到8月31日推「生態集點挑戰活動」，民眾可透過踏查野生動物棲地、向友善店家背出「野生動物救傷三步驟」等方式集點。（金門縣野生動物救援暨保育協會提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年6月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳玟嶸金門28日電）金門縣野生動物救援暨保育協會成立10週年，7月1日到8月31日推生態集點挑戰活動，邀民眾走入保育現場，透過踏查野生動物棲地等方式集點後，可享友善店家優惠與兌換獎品。

野保協會今天發布新聞稿表示，集點活動設計多項任務，讓參與者了解金門在地物種及保育工作，包括造訪指定地點，與「水獺出沒，請小心」警示牌、青年農莊的栗喉蜂虎解說牌、雙鯉濕地自然中心的鯨豚標本等合影及向友善店家背出「野生動物救傷3步驟」等。

3步驟為觀察（描述動物狀況，詳述發現地點）、安置（將動物裝入紙箱並加蓋，切勿餵食或放置任何食物和水）與聯絡（依動物類群迅速通報）。

野保協會說，集點卡可向村復號、浯日咖啡與蓊蓊書店等友善店家免費索取，前300名完成集點任務民眾，可向村復號換限量贈品「微笑水獺手工皂」或「貪貪贊助凍乾零食」；持闖關完成集點卡，享指定店家折扣優惠，推動當地社區消費與保育雙向支持。

google news透過 Google News追蹤中央社

野保協會表示，集點活動不只是單純集章與兌獎任務，更是富含生態教育意義的環島導覽，詳細活動辦法可查野保協會官網（www.kwrca.org.tw）。

除替水獺等野生動物救傷，也推廣野生動物保育的野保協會2015年成立，據協會官方網站資料，10年救援超過3000例野生動物，舉辦超過100場生態保育宣導活動。（編輯：李明宗）1140628

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：