金門野保協會促保育 推生態集點享友善店家優惠

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（中央社記者吳玟嶸金門28日電）金門縣野生動物救援暨保育協會成立10週年，7月1日到8月31日推生態集點挑戰活動，邀民眾走入保育現場，透過踏查野生動物棲地等方式集點後，可享友善店家優惠與兌換獎品。

野保協會今天發布新聞稿表示，集點活動設計多項任務，讓參與者了解金門在地物種及保育工作，包括造訪指定地點，與「水獺出沒，請小心」警示牌、青年農莊的栗喉蜂虎解說牌、雙鯉濕地自然中心的鯨豚標本等合影及向友善店家背出「野生動物救傷3步驟」等。

3步驟為觀察（描述動物狀況，詳述發現地點）、安置（將動物裝入紙箱並加蓋，切勿餵食或放置任何食物和水）與聯絡（依動物類群迅速通報）。

野保協會說，集點卡可向村復號、浯日咖啡與蓊蓊書店等友善店家免費索取，前300名完成集點任務民眾，可向村復號換限量贈品「微笑水獺手工皂」或「貪貪贊助凍乾零食」；持闖關完成集點卡，享指定店家折扣優惠，推動當地社區消費與保育雙向支持。

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野保協會表示，集點活動不只是單純集章與兌獎任務，更是富含生態教育意義的環島導覽，詳細活動辦法可查野保協會官網（www.kwrca.org.tw）。

除替水獺等野生動物救傷，也推廣野生動物保育的野保協會2015年成立，據協會官方網站資料，10年救援超過3000例野生動物，舉辦超過100場生態保育宣導活動。（編輯：李明宗）1140628