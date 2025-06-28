北市女牙醫遭攻擊案 北檢聲押禁見2人

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（中央社記者謝幸恩台北28日電）台北市女牙醫遭攻擊案，檢警日前先將行凶的男子送辦，昨天再度搜索拘提6名嫌犯到案。北檢複訊後，今天凌晨向法院聲請羈押禁見疑有竹聯幫背景的夏姓男子、周姓男子。

此外，同案被告美語補教業負責人陳姓男子以新台幣200萬元交保，律師閻姓男子以10萬元交保，徐姓男子8萬元交保，連姓男子5萬元交保。

本案起於，警方19日接獲報案，指台北市南京東路4段某牙醫診所有男子攻擊醫療人員，警方趕抵時，行凶男子已騎機車逃逸，隨後周姓男子主動到案。

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檢警認為周男預謀犯案，訊後向法院聲押禁見獲准，並持續擴大偵辦，懷疑周男背後另有幕後主使，循線拘提夏男等6人到案。

警方調查發現，夏男與被害人疑因債務協商破裂，涉嫌教唆小弟製造犯案動機，警詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪，將夏男等6人移送台北地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1140628