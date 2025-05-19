北市男子洗牙不適毆打女醫 牙醫師全聯會譴責

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（中央社記者黃麗芸、曾以寧台北19日電）北市1名周姓男子今天到診所洗牙，期間不適竟毆打女牙醫，造成女牙醫流鼻血、臉部受傷。周男犯後投案，牙醫師全聯會聲明嚴厲譴責，絕不容忍施暴傷害醫療人員行為。

中華民國牙醫師公會全國聯合會聲明稿指出，對此事件深感震驚與遺憾，將瞭解事件經過與受害醫師狀況，後續也將全力提供必要協助與支持，確保會員權益與人身安全。

牙醫全聯會聲明，對於任何利用威脅、恐嚇、施暴等非法方式傷害醫療人員的行為，絕不容忍，必須依法究辦，嚴厲譴責。暴力不能也不應成為醫病互動的一部分，任何破壞醫療秩序的行為都將對整體醫療環境造成重大衝擊。

台北市警察局松山分局中崙派出所上午9時許獲報，南京東路4段某牙醫診所有男子攻擊醫療人員。員警到場初步了解涉案男子案發後騎機車逃逸，不料上午10時許，涉案的20多歲周男便主動至派出所投案。

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現場目擊者在臉書發文表示，上午剛好到牙醫診所清洗冷氣，聽到男病患詢問有關牙齒矯正等問題，沒多久就聽到男病患咒罵說很痛，從診療椅跳起來毆打女牙醫，他上前協助制伏男病患未果，才緊急向外求助、報警。

根據警方調查了解，涉案周男僅因洗牙不適就揍人，騎機車逃逸後，於案發10分鐘後主動至松山派出所投案，警方隨即依傷害、醫療法準現行犯逮捕，全案依法偵辦。（編輯：蕭博文）1140519