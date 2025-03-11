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屏東醫療暴力 男子急診室丟拐杖砸傷護理師收押

2025/3/11 13:37（3/11 14:33 更新）
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賴姓男子10日前往屏東一家醫院急診室就診，因不滿醫療模式，丟擲手中拐杖及椅子致護理師手臂挫傷，警方獲報到場，將賴男依違反醫療法現行犯逮捕，屏檢訊後向法院聲請羈押獲准。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月11日
賴姓男子10日前往屏東一家醫院急診室就診，因不滿醫療模式，丟擲手中拐杖及椅子致護理師手臂挫傷，警方獲報到場，將賴男依違反醫療法現行犯逮捕，屏檢訊後向法院聲請羈押獲准。（屏檢提供）中央社記者李卉婷傳真 114年3月11日
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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）賴姓男子昨天前往屏東一家醫院急診室就診，因不滿醫療模式，丟擲手中拐杖及椅子致護理師手臂挫傷；警方獲報到場，將賴男依涉違醫療法現行犯逮捕，屏檢訊後向法院聲押獲准。

屏檢今天發布新聞稿指出，昨天上午8時許，賴男前往屏東一家醫院急診室就診，因不滿醫師醫療模式，憤而將護理站血壓機及椅子推倒，並丟擲手中拐杖及椅子，致護理師受有手臂挫傷傷害。

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屏東縣警察局屏東分局員警到場後，以現行犯逮捕賴男，全案經警報請屏東地檢署指揮偵辦，經訊問後，以賴男涉有醫療法第106條第3項妨害醫療人員執行醫療業務等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施之虞，向屏東地方法院聲請羈押賴男，法院昨裁准羈押。

屏檢強調，醫事人員天職在於守護全民生命與健康，所有醫療機構應是安全與秩序的場所，而醫療暴力不僅對醫療人員的身心健康構成威脅，也嚴重影響到民眾就醫安全，對於任何醫療暴力，絕不姑息及容忍，將依法從嚴查辦，保障第一線醫護人員人身安全。（編輯：陳仁華）1140311

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