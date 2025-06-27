男子毆打女牙醫案 警再逮6人送辦主嫌為幫派分子
2025/6/27 13:32（6/27 13:43 更新）
（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市女牙醫遭人攻擊案，警方先送辦打人的周姓男子。警方今天表示，調查發現此案背後有藏鏡人，逮6人到案，包含有竹聯幫背景的夏姓主嫌，初查為協商債務失敗，案情待釐清。
台北市警察局松山分局中崙派出所19日上午9時許獲報，南京東路4段某牙醫診所有男子攻擊醫療人員。男子案發後騎機車逃逸，上午10時許，涉案的20多歲周姓男子主動到案。
警方報請台北地檢署偵辦後，檢警調查後初判周姓男子為預謀犯案，檢方在20日向法院聲押，台北地方法院裁定羈押禁見。此外，未註記幫派的周男疑常與竹聯幫有接觸。
台北市松山警分局今天發布新聞資料指出，松山區發生牙醫診所醫療暴力案，依現行犯逮捕打人的周姓犯嫌，後續與北市警察局刑警大隊成立專案小組追查，加上刑事局非常重視此案，報請北檢指揮偵辦。
經檢警調查發現，掌握涉案周姓男子犯案動機及背後有藏鏡人主使，再循線逮捕6人到案，其中主嫌為有竹聯幫背景的夏姓男子，經初步調查，夏男與被害人因債務協商失敗後，教唆小弟製造犯案動機。
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警詢後依違反組織犯罪防制條例、恐嚇取財、妨害自由及傷害罪嫌把夏姓男子等6人移送北檢偵辦。
台北市松山警分局表示，絕不容忍任何以威脅、恐嚇、施暴等非法方式傷害醫療人員，一定依法究辦、嚴厲譴責，展現嚴正執法決心。（編輯：林恕暉）1140627
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