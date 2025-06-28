加拿大下令海康威視停止境內營運 稱恐危害國安

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（中央社渥太華27日綜合外電報導）加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）今天晚間表示，加拿大政府基於國安考量，已命令中國監視器製造商海康威視（Hikvision）停止在加拿大境內營運。

路透社報導，海康威視又名杭州海康威視數位技術股份有限公司，近5年半來因為在中國新疆地區的業務與設備使用問題，已遭美國實施多項制裁與限制措施。人權組織文件顯示，海康威視在新疆涉及侵害維吾爾族與其他穆斯林族群人權。

趙美蘭在社群媒體X上表示：「政府已認定海康威視加拿大公司（Hikvision Canada Inc）持續在加拿大營運，會危害加拿大的國家安全。」她還說，這項決定是在多重檢視加國安全和情報部門所提供的資訊後做出。

趙美蘭的聲明並未直接提到中國或新疆，或詳細說明海康威視會如何傷害加拿大國安。

海康威視在加拿大與美國的分公司、母公司以及中國外交部皆未立即回應記者的置評請求。

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趙美蘭指出，加拿大也禁止政府部門和機構採購海康威視的產品，並檢視現有資產，以確保未來不再使用海康威視的舊產品。

她表示，這項命令不適用於海康威視在加拿大境外的關係企業，但她「強烈」建議加拿大民眾「注意這項決定，並自行做出相應判斷」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140628