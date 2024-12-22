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加拿大制裁侵犯人權中國官員 中方祭反制措施

2024/12/22 18:34
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（中央社台北22日電）中國外交部21日發布消息，決定對加拿大倡議維吾爾、西藏人權議題的2家機構及20名相關人員採取反制措施，此事疑似與加拿大10日制裁8名涉及侵犯新疆、西藏人權的中國官員有關。

中國外交部21日發布「關於對加拿大機構及人員採取反制措施的決定」，中方決定對加拿大2家機構及20名人員採取反制措施。

中國外交部官網表示，將凍結加拿大維吾爾維權項目（Uyghur Rights Advocacy Project）、加拿大西藏委員會（Canada-Tibet Committee）組織及相關人員，其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）。

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被制裁人員包括，維吾爾維權項目總幹事土赫提（Mehmet Tohti）、加國人權律師暨維吾爾維權項目法律顧問馬塔斯（David Matas）等20人。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）10日宣布，加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）對8名涉及嚴重侵犯人權的前任及現任中國高官實施制裁。該制裁將凍結目標官員的資產，並禁止加拿大人與其從事財產相關活動或對其提供金融服務。（編輯：謝怡璇/張淑伶）1131222

趙美蘭
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