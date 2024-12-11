加拿大制裁8名侵犯人權中國官員 中方稱栽贓抹黑

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（中央社台北11日電）加拿大全球事務部10日宣布，制裁8名涉及侵犯新疆、西藏人權的中國官員。中國駐加拿大使館回應稱，加拿大對中國栽贓抹黑，干涉中國內政，予以強烈譴責；並敦促加方立即撤銷非法單邊制裁。

據加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）10日發布的新聞稿，加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）10日對8名涉及嚴重侵犯人權的前任及現任中國高官實施制裁。

新聞稿稱，10日宣布制裁措施是為了回應由中國政府主導對中國少數民族和宗教人士的鎮壓，包括在新疆、西藏和對法輪功修練者的鎮壓。加拿大將繼續關注中國侵犯人權行為，並呼籲中國政府履行其國際人權義務。

路透社報導，該制裁將凍結目標官員的資產，並禁止加拿大人與其從事財產相關活動或對其提供金融服務。

中國駐加拿大使館官網於10日發布發言人談話回應。發言人表示，加拿大外交部打著人權幌子對中國栽贓抹黑，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

中方發言人提到，中國始終高度重視尊重和保障人權，人權事業取得的歷史性成就有目共睹。去年以來，幾千名外國政府官員、外交使節、宗教界人士、媒體學者等到訪新疆和西藏，都讚賞中國政府為保護當地多民族文化和保障宗教信仰自由作出的努力；近百國在聯合國人權理事會以單獨、共同發言等方式就涉疆、涉藏等問題支持中方立場。

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發言人稱，中方敦促加方立即停止藉人權問題干涉中國內政，立即撤銷非法單邊制裁，中方將採取堅決措施維護國家主權、安全、發展權益。

據香港星島報導，這8名被制裁官員為：新疆維吾爾自治區前書記陳全國、新疆維吾爾自治區主席艾爾肯．吐尼亞孜、全國人大常委會副委員長雪克來提．扎克爾、前新疆生產建設兵團黨委副書記彭家瑞、前西藏自治區黨委書記吳英杰、前新疆公安廳黨委書記霍留軍、西藏自治區人民政府副主席張洪波、前統戰部部長尤權。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1131211