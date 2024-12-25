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中國對涉維吾爾西藏人權機構人士祭制裁 加拿大譴責

2024/12/25 16:50
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（中央社多倫多25日綜合外電報導）加拿大宣布對涉及侵犯人權的前任及現任中國高官實施制裁後，北京接著宣布對涉及維吾爾族和西藏人權問題的兩個加拿大機構和20名人士祭出反制措施，加拿大政府今天譴責中國。

路透社報導，中國21日宣布對加拿大倡議維吾爾、西藏人權議題的2家機構及20名相關人員採取反制措施。

中國外交部表示，將凍結加拿大維吾爾維權計畫（Uyghur Rights Advocacy Project）、加拿大西藏委員會（Canada-Tibet Committee）組織及相關人員，其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（含香港、澳門）。

加拿大發布新聞稿說：「加拿大全球事務部聲援加拿大西藏委員會和維吾爾維權計畫，並譴責中國政府懲罰他們為人權發聲的決定。」

加拿大發布聲明敦促中國尊重依國際法承擔的義務，同時也提醒加拿大公民在中國保持高度謹慎，因為當地存在任意執法的風險。

加拿大政府在聲明稿中說：「加拿大政府不會容忍任何因為政治觀點或為了打壓異議觀點，而對加拿大人或其家人與朋友進行威脅、暴力或騷擾行為。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1131225

#中國
#加拿大
#維吾爾
#西藏
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