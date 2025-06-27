孫鵬打趣若孫安佐刺父母名在臉上 馬上過戶財產

（中央社記者王心妤台北27日電）電影「角頭」演員高捷、孫鵬、張懷秋等人今天出席刺青整合平台業者開幕活動，孫鵬開玩笑說，若兒子孫安佐願意把他和太太的名字刺在臉上，夫妻倆就馬上把遺產都給孫安佐。

演員高捷、孫鵬、黃騰浩、張懷秋、白吉勝等人今天皆現身活動。由於孫安佐日前被民眾拍到裸上身站路邊，孫鵬先前曾說孫安佐只是太累，今天受訪則說，孫安佐睡眠品質已提升，父子倆也會一起去游泳。孫鵬也說，孫安佐當兵後成長許多，現在要做比較大的決定時都會先跟他討論。

聊起當兵話題，孫鵬表示，身體若有狀況的確能按規定不用當兵，但如果該當兵卻不當兵就是有想法的問題。高捷分享，自己過去是空軍，也認為當兵是義務，「國家保護你一輩子，你只付出2、3年，值得啦。」

今天活動店家老闆洪伯融是「角頭」監製張威縯的姪子，除了演出「角頭－鬥陣欸」，之前也協助設計片中演員的刺青圖案，像是王識賢背部的大片刺青就畫了10小時以上，可惜最後只露出約2秒。

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有趣的是，孫鵬開玩笑說，若有天孫安佐將他的名字刺在臉上，「我不只會感動，我會當場把遺產都給他，不用等往生了，如果另一邊刺狄鶯的名字，我會叫狄鶯也把財產給他。」

「角頭－鬥陣欸」將於8月21日在台上映。（編輯：張雅淨）1140627