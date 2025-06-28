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美職超級新人威爾森另類秘訣 打電動訓練手眼協調

2025/6/28 09:16
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（中央社記者林宏翰洛杉磯27日專電）美國媒體報導，美國職棒新人王熱門人選、運動家游擊手威爾森高打擊率、低三振率的另類秘訣，來自打電動，訓練手眼協調。威爾森坦言「小朋友會愛死這答案，但家長們會恨我」。

體育媒體ESPN記者巴桑（Jeff Passan）報導，23歲的威爾森（Jacob Wilson）是美國棒壇新星，可能入選明星賽，也是年度新人王獎項的熱門人選。他的父親傑克‧威爾森（Jack Wilson）過去有12年大聯盟經驗，是海盜隊游擊手。

高安打率、極低三振率是威爾森的特色。他目前打擊率0.343在美國聯盟打擊榜排名第2，僅次於洋基隊超級明星賈吉（Aaron Judge）打擊率0.360。

威爾斯棒子難纏，非常難以三振。他的被三振率7.3%是美國聯盟最低，本季327個打席中，僅被三振22次。

威爾森坦言打電動對打擊有幫助，訓練在短時間內做決定，「當你站上打擊區，需要瞬間處理大量資訊。有時我早上起床打幾場電動，到球場就覺得狀況特別好，有時沒玩，反而看球看不清楚」。

威爾森是射擊遊戲「要塞英雄」（Fortnite）愛好者，隊友蒙西（Max Muncy）也會跟他一起打，稱讚威爾森非常擅長打電玩，50場能把威爾森擊殺1場已經很厲害了。

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威爾森的父親傑克‧威爾森也曾質疑，打電動會干擾兒子的棒球路。他是退役大聯盟選手，也是威爾森過去在加州千橡高中的棒球教練。

傑克‧威爾森後來改觀，他表示：「我確實相信，電玩能提升手眼協調能力，前提是你有寫功課。小朋友們，如果你們正在看這篇報導，請先去寫功課。」傑克‧威爾森在球員時代，也是公認的桌球好手，喜歡打乒乓球訓練反應力。（編輯：周永捷）1140628

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