代理教師採計職前年資 工會：8年倡議終見成果

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（中央社記者陳至中台北28日電）憲法法庭去年6月判決，代理教師不採計職前年資的相關規定違憲。教育部於近日正式公告修法，將代理教師納入年資採計機制，工會8年的爭取和倡議獲得成果。

全國代理教師工會（以下簡稱工會）今天發布新聞稿指出，教育部已於27日正式公告修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，新增第16條第3項條文，明定合格代理教師的工作年資，只要單次聘期超過3個月、累積滿1年，即可提敘1級薪資，比照專任教師。

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工會表示，這項修法始於教師張凱翔於民國106年提起行政訴訟，並於108年聲請釋憲。歷經8年倡議，政府終於明文將代理教師納入「教師待遇條例」的年資採計機制，終結長年「做再久也不調薪」的結構性不公，為全台代理教師爭取遲來卻關鍵的尊嚴與保障。

工會表示，在少子化與教育人力流動加劇的背景下，保障代理教師合理待遇，正是穩定教育現場的關鍵。年資提敘制度的建立，有助於形成穩健的人力網絡，避免制度性歧視與人才外流。未來將持續追蹤各縣市執行情況，呼籲地方政府儘速公告配套措施。（編輯：謝雅竹）1140628