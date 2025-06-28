武陵國小百年校慶王宏恩回母校 傳統布農家屋落成

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣延平鄉武陵國小今天舉行百年校慶活動，學校傳承布農文化興建的傳統家屋同時揭幕，而歌手王宏恩也返鄉和師生一起為母校慶生。

位於山腳下的武陵Buklavu民族文化小學（武陵國小）今天舉辦「百年榮耀 傳承創新」校慶活動，地方人士穿著傳統布農族服飾參加；學校則規劃了融合布農傳統文化與當代教育精神的系列精彩慶典。

活動由傳統「祈福迎賓」儀式揭開序幕，象徵族人向祖靈祈願學校薪火不滅、族語傳承不斷，隨後進行「家屋落成」揭幕，重現布農族傳統家屋精神，象徵學校如同第2個家，是文化與知識交織的搖籃。

活動接著表揚傑出校友，表彰歷屆從武陵出發、在各領域發光發熱的校友，傳承榜樣力量，歌手王宏恩返鄉接受表揚。隨後進行「生日禮讚」及「百年風華」典禮，由全校師生朗誦校慶專文，並展演百年來的歷史變遷與文化足跡，讓來賓深刻感受學校的成長與蛻變。

台東縣長饒慶鈴透過祝賀文表示，武陵Buklavu民族文化小學百週年，是對歷史的敬意，也是邁向未來的起點。從山中出發，這所百年學府將繼續以堅定的腳步，引領一代又一代布農族孩子走得更遠、站得更穩。

武陵國小校長胡琢偉表示，學校以文化傳承、創新教育為核心，未來將持續深化布農文化融入課程，讓每個孩子都能在文化自信中學習，在世界舞台發光。

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家長會長邱鴻星代表家長祝福表示，武陵國小不僅教會孩子知識，更讓他們記得自己的名字與族語。百年來，學校始終如同族人的家，陪伴孩子走穩人生的每一步。

國民黨籍台東縣議員古志成表示，武陵國小能在百年間始終秉持原教初衷，是難能可貴的堅持。這所學校不僅傳授知識，更培養孩子成為認同自我、尊重多元的世界公民。（編輯：張雅淨）1140628

台東縣延平鄉武陵國小28日舉行百年校慶活動，學校傳承布農文化興建的傳統家屋落成揭幕，歌手王宏恩（中）特別返鄉與師生一同為母校慶生。（武陵國小提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年6月28日