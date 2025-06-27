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企業捐實物投影機 科技走進雲林國中、小教室

2025/6/27 15:53（6/27 16:11 更新）
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秀育企業董事長梁徽彬（左2）27日捐贈493台實物投影機給雲林縣政府，充實國中、小學智慧教育設備，達到實體沉浸式教學效果，由雲林縣長張麗善（右2）代表受贈。中央社記者姜宜菁攝 114年6月27日
秀育企業董事長梁徽彬（左2）27日捐贈493台實物投影機給雲林縣政府，充實國中、小學智慧教育設備，達到實體沉浸式教學效果，由雲林縣長張麗善（右2）代表受贈。中央社記者姜宜菁攝 114年6月27日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣27日電）秀育企業今天捐493台實物投影機給雲林縣政府，充實國民中、小學智慧教育設備，達實體沉浸式教學效果，對自然、科技及美術等領域教學非常實用，提升學習興趣與效果。

雲林縣政府教育處舉辦捐贈儀式，秀育企業股份有限公司董事長梁徽彬代表捐贈，雲林縣長張麗善代表受贈，中國國民黨籍雲林縣議員賴淑娞、雲林國小校長關勝周與鎮西國小校長陳嘉銘等到場觀禮。

張麗善表示，秀育企業捐贈實物投影機，補足智慧教育缺口。各校會充分利用，讓孩子學習更接軌智慧科技、更有興趣，更能發揮潛力，培養潛能。

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梁徽彬希望拋磚引玉，讓更多企業共襄盛舉，讓孩童的教育提升到AI（人工智慧）領域，更具智慧科技，培育更多更好的未來科技人才。

教育處說，實物投影機將分發給95校，主要配備於自然、科技及美術等專科教室，強化學生在STEM（科學、科技、工程與數學）及藝術領域學習成效，創教育共好願景。（編輯：李明宗）1140627

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