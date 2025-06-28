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周天成美國羽賽直落二奪勝 攜廖倬甫晉男單4強

2025/6/28 09:32（6/28 09:47 更新）
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台灣羽球好手周天成。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳容琛台北28日電）世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的美國羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天以21比19、21比8力退加拿大好手賴浩俊，攜手22歲新星廖倬甫挺進男單4強。

世界排名第6的台灣「羽球一哥」周天成，本週征戰美國公開賽榮膺男單頭號種子，今天與世界排名87名的加拿大好手賴浩俊正面交鋒，力拚男單4強門票，目標尋求本季首座冠軍。

生涯首度面對賴浩俊，周天成在首局一開始陷入劣勢，不僅以8比11進入技術暫停，甚至一度處於4分落後，不過經驗老道的周天成隨即開啟「追分模式」，一舉連得6分逆轉比分，就算接下來數度遭到扳平，但周天成靠著精彩防守擋住對手攻勢，以21比19先馳得點。

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帶著聽牌氣勢的周天成，在次局打得更加得心應手，不斷透過網前小球迫使對手發生失誤，搭配適時殺球，以11比6進入技術暫停後，仍持續擴大分差，最後周天成靠著網前小球讓對手回防不及掛網，再以21比8如願躋身男單4強，下一輪將與印度好手薛堤（Ayush Shetty）爭奪冠軍戰門票。

另名台灣22歲新星廖倬甫，今天則挑戰世界排名12名、賽會第2種子的日本名將西本拳太，即便開局陷入落後，但廖倬甫展現十足得分爆發力，頻頻藉由殺球取分，一口氣得分8分上演逆轉秀，最後以21比18、21比8生涯首闖300等級的男單4強。（編輯：謝雅竹）（編輯：謝雅竹）1140628

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