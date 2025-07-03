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BWF加拿大羽球賽 周天成首輪苦戰逆轉晉16強

2025/7/3 10:47
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（中央社記者黎建忠台北3日電）「台灣一哥」周天成今天在BWF超級300的加拿大羽球公開賽，首輪對上比利時的卡瑞基，意外陷入苦戰，幸好最終仍以18比21、21比8、21比17逆轉獲勝，晉級16強。

世界排名高居第6的周天成，今天遇上生涯首度對壘世界排名第61的卡瑞基（Julien Carraggi），對手今年戰績3勝10敗，僅年初的泰國大師賽闖進16強。

首局開打，周天成頻頻出現失誤，一度以4比9落後，雖然周天成曾追到10比10平手，但又被對手連得3分稍稍拉開，接著周天成在16比17時，又被對手連得2分，無奈只得讓出首局。

第2局周天成拿出世界第6的實力，不但大幅減少主動失誤，拿手的防守功力也讓對手無法得分，開賽就是9比3攻勢，並且在10比6的時候打出8比1的攻勢，奠定第2局勝基。

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來到決勝第3局，周天成依舊穩定輸出，開打後始終保持領先，並一度取得14比9的領先；儘管一度被對手追平比數，但周天成靠著老到經驗，再連得3分澆熄對手反撲氣焰，成功上演逆轉勝。

周天成上週在同屬超級300的美國公開賽止步4強，本週轉戰加拿大首輪開紅盤，接下來16強將對上自家人黃品銜。（編輯：陳仁華）1140703

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