大貓熊「圓寶」5歲生日 北市動物園特製蛋糕慶祝

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（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市立動物園明星動物大貓熊「圓寶」今天滿5歲，園方以新鮮水果、甘蔗、紅蘿蔔特製冰塊蛋糕，並開放民眾欣賞牠大快朵頤的模樣，共同祝福「圓寶」生日快樂。

保育員今天上午9時許拿著蛋糕進入大貓熊館展場，迅速布置好後，熟門熟路的「圓寶」立刻走向蛋糕，背對著民眾及鏡頭就開始細細品嚐，拿到竹子時再走到一旁靠著大石頭，熟練地撥開、塞入嘴巴，不時搭配蛋糕上的新鮮水果，手口併用的模樣讓許多粉絲不停驚呼「好可愛」。

大貓熊館館長王建博接受媒體聯訪表示，「圓寶」今年的生日蛋糕是以戶外活動為主題發想，運用冰塊及竹子、甘蔗、鳳梨、紅蘿蔔等食材做出籃球框及棒球棒，就是希望鼓勵大朋友、小朋友暑假期間都要多多出門運動。

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談到「圓寶」的發育及配對狀況，王建博說，像姊姊「圓仔」現在正值假孕期，「圓寶」已經開始出現假孕跡象，接下來應該會慢慢進入此階段，照養團隊也持續跟中國成都繁育基地保持聯繫，若有機會討論一定會積極參與並提出配對議題。

動物園表示，接下來還有「圓仔」及媽媽「圓圓」的慶生活動，分別在7月6日及8月30日登場，邀請民眾共襄盛舉。（編輯：李錫璋）1140628