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大貓熊圓仔12歲生日 露營主題冰蛋糕消暑

2025/7/6 12:18（7/6 13:11 更新）
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台北市立動物園保育員運用竹枝、蔬果等食材製作露營主題冰蛋糕，並用葡萄拼成12，為大貓熊「圓仔」慶祝12歲生日。（台北市立動物園提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年7月6日
台北市立動物園保育員運用竹枝、蔬果等食材製作露營主題冰蛋糕，並用葡萄拼成12，為大貓熊「圓仔」慶祝12歲生日。（台北市立動物園提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年7月6日
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（中央社記者楊淑閔台北6日電）台北市立動物園表示，今天是大貓熊「圓仔」的生日，保育員特地運用竹枝、蔬果等食材製作露營主題冰蛋糕，並用葡萄拼成12，為「圓仔」慶祝12歲生日。

台北市立動物園發布新聞稿表示，今天7月6日是「圓仔」的12歲生日，保育員運用竹枝、紅蘿蔔、葡萄、鳳梨、甘蔗、奇異果等食材，雕刻製成露營不可或缺的帳篷、營火、伐木斧和吊床的模樣。

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新聞稿提到，「圓仔」一出場就直奔生日蛋糕，大口啃下紅蘿蔔，接著進攻作為帳篷支架的甘蔗，最後將可食用的裝飾吃得乾乾淨淨。

動物園說，歡迎民眾到大貓熊館為「圓仔」祝賀生日快樂，還可參加「大貓熊歡樂派對系列活動」首度推出報名限定的「大貓熊獸醫聊天室」，今天的活動主題是大貓熊的「靈魂之窗」，分享醫療與照護團隊，使用什麼儀器檢查牠的雙眼、如何治療眼疾，同時介紹貓熊的叫聲代表什麼意義等。（編輯：蕭博文）1140706

#大貓熊
#台北市立動物園
#圓仔
動物園
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