五月天睽違近10年回台北開唱 笑稱近鄉情怯

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）樂團五月天「回到那一天」25週年演唱會今晚登場，睽違近10年回到台北，感覺近鄉情怯，4萬歌迷嗨翻；點歌環節，有歌迷連看多場海外場，阿信與怪獸直呼「財富自由」。

近10年沒在台北市舉辦大型巡演的五月天，「回到那一天」25週年巡迴演唱會，今晚在台北大巨蛋首日開唱，吸引4萬名歌迷入場。

五月天表示，上一次在台北開演唱會是2016年，這次回到台北，感覺近鄉情怯。阿信笑說，團員還為此跑來找他聊天紓緩緊張。

怪獸說，開唱前有午後雷陣雨，被淋濕衣服後，很適合聽搖滾，「心燃燒起來，雖然衣服不會這樣就乾，但就不會在乎衣服是不是濕的」。

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五月天帶來OAOA、「孫悟空」、「入陣曲」、「乾杯」等嗨歌。點歌環節可見有許多家庭帶著小孩來看，阿信與怪獸點到一名連看多場五月天海外演出的歌迷，直呼「財富自由」。

五月天為這次演唱會，使用427支雷射與近2000顆燈具，打造沉浸式舞台體驗，並採用超過300支L-Acoustic全頻線陣列喇叭，打造環繞式音場，音響規模為一般演出的1.5倍；現場設置252台特效紙花裝置。（編輯：管中維）1140627