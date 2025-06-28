加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際

巴菲特再捐逾1700億元股票 創近20年來最大筆

2025/6/28 12:40（6/28 13:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國股神巴菲特。（路透社）
美國股神巴菲特。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約27日綜合外電報導）美國「股神」巴菲特今天再捐出價值60億美元（約新台幣1765億元）的波克夏海瑟威公司股票給蓋茲基金會與其他4個家族慈善基金會，為他近20年前開始捐獻以來最大筆的年度捐贈。

路透社報導，巴菲特（Warren Buffett）這次捐出約1236萬股波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）B股，使他的慈善捐款總額累計超過600億美元。

他分別捐給蓋茲基金會（Gates Foundation）943萬股；蘇珊．湯普森．巴菲特基金會（Susan Thompson Buffett Foundation）94萬3384股。

他也捐贈各66萬366股給分別由他3個子女霍華德（Howard）、蘇珊（Susie）和彼得（Peter）管理的霍華德．巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）、薛伍德基金會（Sherwood Foundation）和諾瓦基金會（NoVo Foundation）。

根據流通在外股數資料，巴菲特仍持有波克夏13.8%股份。

根據富比世雜誌（Forbes Magazine）數據，在今天捐出股票之前，他的淨資產達1520億美元，是全球第5大富豪。這次捐贈過後，他的排名會降到第6。

巴菲特今天捐出的股票價值超越他去年6月捐出的53億美元。此外，他去年11月也捐贈11.4億美元給家族基金會。

google news透過 Google News追蹤中央社

巴菲特透過聲明重申不打算出售任何波克夏股票。

目前94歲的巴菲特於2006年開始捐出自己的財產。（譯者：楊惟敬/核稿：曾依璇）1140628

#巴菲特
延伸閱讀
波克夏董事會通過阿貝爾執行長案 巴菲特續任董事長巴菲特接班人阿貝爾背景經歷一次看 出身加拿大、管理波克夏事業7年比爾蓋茲宣布20年內捐6兆元 批馬斯克削外援害貧童
巴菲特
不只投資無敵 巴菲特管理學為企業執行長立典範股神巴菲特年底交棒接班人 公司股價逼近1.2兆美元巔峰之際卸任
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

48
更多編輯台推薦新聞：