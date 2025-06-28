幫新店溪小毛蟹回家 基金會鋪設蟹道助上溯迴游

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）台灣水利環境科技研究發展教育基金會今天與家長團體在碧潭堰，利用麻繩編織成網狀的「蟹道」，協助小毛蟹度過難關，沿繩索、麻袋攀爬越過堰體，上溯回家長大。

台灣水利環境科技研究發展教育基金會，今天與新北市大文山區家長會長協會志工，一起在新店溪西岸碧潭堰展開「小毛蟹回家」活動。

家長會長協會志工陳勝宏接受電訪表示，大家分工組裝麻繩與麻布袋，將架設的「蟹道」裁切與釘固，也新掛在堰體上，有利於洄游的小毛蟹，攀牆越過碧潭堰。

陳勝宏說，雖天氣相當炎熱，甚至穿著「青蛙裝」更悶，但想到可幫助在河川大冒險的小勇士毛蟹，度過難關翻越城牆回家長大，並建立生態廊道，展現生物多樣性，內心就充滿喜悅。

新北市府水利局說，毛蟹屬於河海洄游生物，需要良好水質生長，幼蟹在淡水與海水交界的近海孵化後，會在河口住6至7個月，並趁溪水充沛時逆流而上，溯游至新店溪上游長至成蟹。

水利局表示，碧潭堰首建於民國66年，規劃時並沒有水域生態背景資料可參考，也未考慮到生物廊道的重要性，當時沒有設計魚道。碧潭堰成為擋住毛蟹、迴游魚類回家路的高牆。

水利局說，整建碧潭堰後，決定在東岸設置魚道，以打通阻塞魚類洄游46年的生態廊道。另外，也利用麻繩，從小毛蟹聚集的角落鋪設，並沿著墩柱的側壁拉過堰頂的圍堰，為小毛蟹打造回家的攀爬通道。

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水利局說，毛蟹屬於夜間活動生物；依據所設置水下監視器的人工智慧AI魚類辨識系統，已經記錄到48種魚類，及3種蝦蟹類利用魚道上溯。

水利局說，魚道不僅可以提供魚類、毛蟹上溯洄游，毛蟹成熟後，將再度回到海中產卵繁殖，完成生命傳遞與物種延續的傳承。蟹道可給毛蟹降海產卵繁殖時，安全的通路。樂見官方與民間在新店溪兩岸，協力幫毛蟹回家。（編輯：林恕暉）1140628