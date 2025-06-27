新北三重騎士闖紅燈撞死人 車廂搜出依托咪酯煙油

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（中央社記者趙敏雅新北27日電）新北市三重區昨天發生1起死亡車禍，黃姓機車騎士在重新路五段與光復路一段路口闖紅燈，撞死湯姓婦人。警方今天在黃男車廂內搜出依托咪酯煙油，詢後移送偵辦，建請檢方聲押。

新北市政府警察局三重警分局以訊息說明，昨天晚間11時許獲報1起交通事故案，20歲黃姓機車騎士沿重新路往重新橋方向行駛，於重新路五段與光復路一段路口闖紅燈，撞上依號誌行走於行人穿越道上的64歲湯姓婦人，湯婦送醫急救後宣告不治。

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據了解，昨晚車禍後，黃男拒絕打開車廂受檢，今天經警方突破心防，他才配合。警方在黃男車廂搜出二級毒品依托咪酯煙油等。

警方表示，黃男闖紅燈及未禮讓行人部分，依道路交通管理處罰條例舉發，至於涉嫌毒駕部分，後續待毒品檢驗結果確認後，另依規舉發。警方詢後依過失致死、公共危險及毒品等罪嫌，將黃男移送新北地檢署偵辦，並建請檢察官聲押。（編輯：方沛清）1140627