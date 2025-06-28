台中北區增4處科技執法設備 警方：事故減6成

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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市去年底新增27處科技執法設備，其中北區新增4處，台中市警察局第二分局今天公布，經過半年執行，北區整體交通事故件數減少62.4%，違規取締件數也顯著下降。

第二分局說明，去年底北區「中清路與五權路口」、「雙十路與精武路口」、「崇德路與太原路」、「三民路與育才北路」新設科技執法設備，半年執行以來，北區整體交通事故件數大幅減少62.4%，顯示科技執法有效提升駕駛人守法意識，降低交通事故發生率。

警方統計，自113年12月1日至114年6月1日，這4處路口共發生47件交通事故，平均每月7.8件，較去年同期125件（平均每月20.9件）減少78件，事故率大幅下降。其中以崇德路與太原路口成效最為明顯，事故數從去年同期的33件降至10件，減少達70%。

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在過去6個月內，警方表示，4個路口累計舉發交通違規案件達3萬5613件。其中，崇德路與太原路口錄得違規案件最多，共計1萬8057件；中清路與五權路口則為1萬7109件，統計數據顯示，主要違規行為包括跨越雙白線、直行車占用左轉車道以及右轉未依規定行駛等。

警方根據事故熱點數據分析，在交通事故頻繁路口增設全天候運作的科技執法設備，針對闖紅燈、跨越雙白線、不依標誌標線行駛及未停讓行人等高風險違規行為進行精準取締，隨著設備設置普及、民眾認知提升，相關違規行為已逐漸減少，顯見科技執法確實有助於降低事故發生風險。（編輯：謝雅竹）1140628