談新台幣急升 林敏雄：若供應商降價、全聯配合反映

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（中央社記者何秀玲台北27日電）新台幣急升引發關注，全聯董事長林敏雄表示，升值有助穩定物價，雖全聯以內銷為主，對匯率變動不敏感，但若供應商因升值降價，全聯也會配合反映市場；談到下半年零售展望，他說，「台灣景氣都還算OK」，對市場樂觀以對。

此外，談到房市，他說，景氣尚稱穩定，房市漸趨於平衡，回歸供需基本，但須關注企業經營與人口變化對房市的影響。

林敏雄今天出席「全聯公益挺台灣」感恩茶會。會後林敏雄受訪指出，新台幣升值可穩定國內物價，而全聯都是向供應商買貨，一旦新台幣升值，全聯只會提醒供應商能否降價，以讓利給消費者。

全聯今年前5月營收持續成長，雖與疫情期間因大家不能外食，每天業績都增加2至3成的情況相比，現在為「太平時期」，但他仍看好下半年零售表現。

針對房市現況，林敏雄認為，房市與景氣和企業經營好壞息息相關，目前市場處於「趨於平衡」的狀態，部分地區如花蓮、嘉義傳出小型建商出現財務壓力倒閉，這是因當地人口結構變化及需求減少有關。他表示，在雙北、桃園與新竹等地區，舊屋換新與剛性需求持續存在，具市場支撐力。

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全聯併購大潤發後，今年8月起將改名「大全聯」。對於外界關心是否能省下品牌授權費，他說，當初是買大潤發公司品牌，本就無品牌授權金問題；目前大潤發包括採購等部門皆遷至全聯大直總部，第一線人力幾無異動。

林敏雄自2006年起陸續成立四大基金會，包括全聯慶祥慈善事業基金會、全聯佩樺圓夢社會福利基金會、大安森林公園之友基金會及全聯善美的文化藝術基金會。20年來企業盈餘累計捐款超過新台幣32億元，他說，未來仍會落實「通路即公益」的理念。（編輯：張良知）1140627